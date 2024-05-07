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Защитник «Ростова» Эль-Аскалани: сделаем в оставшихся играх всё, чтобы победить

Защитник «Ростова» Эль-Аскалани: сделаем в оставшихся играх всё, чтобы победить
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Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По словам Эяда, футболисты ростовчан выполняют все требования тренерского штаба, но этого не всегда хватает для победы. Эль-Аскалани заявил, что «Ростов» сделает всё, чтобы победить.

«Неудачная для нас игра. «Локомотив» — хорошая команда. Поздравляю их с победой. Но это футбол. Они были лучше, хотя у нас было много моментов в этой встрече.

У нас хорошие тренеры, команда. Мы выполняем все требования. Но не всегда можем сделать всё, чтобы победить. Впереди осталось три игры, в которых сделаем всё, чтобы победить», — сказал Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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