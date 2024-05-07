«Факел» осудил оскорбительные скандирования своих фанатов в адрес «Зенита»

Пресс-служба футбольного клуба «Факел» выступила с заявлением после матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Напомним, фанаты воронежского клуба скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

«Уважаемые болельщики, мы никогда не устанем благодарить вас за невероятную поддержку, которую вы нам оказываете. Мы всегда и в любой ситуации остаёмся единым целым. И клуб нуждается в поддержке именно от первой до последней секунды матча.

Успеха можно достичь только в справедливой борьбе. Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения.

Мы против любых провокаций и сделаем всё, чтобы люди, которые создают подобные ситуации, в будущем не смогли попасть на стадион», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.