Майкл Оуэн: в сборной Англии на Евро-2024 вместо Саки должен быть Палмер

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о том, кто из атакующих игроков должен попасть в заявку сборной Англии по футболу на предстоящее Евро-2024.

«Если бы мне надо было выбирать прямо сейчас, я бы поставил в состав сборной Англии Коула Палмера вместо Букайо Саки. Я не думаю, что можно игнорировать форму и качества Палмера. Сейчас он один из лучших игроков Премьер-лиги. Он даже может стать игроком года, возможно, получит «Золотую бутсу», и это в команде, которая испытывает трудности», — приводит слова Оуэна Gambling Zone.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.