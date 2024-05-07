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Майкл Оуэн: в сборной Англии на Евро-2024 вместо Саки должен быть Палмер

Майкл Оуэн: в сборной Англии на Евро-2024 вместо Саки должен быть Палмер
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о том, кто из атакующих игроков должен попасть в заявку сборной Англии по футболу на предстоящее Евро-2024.

«Если бы мне надо было выбирать прямо сейчас, я бы поставил в состав сборной Англии Коула Палмера вместо Букайо Саки. Я не думаю, что можно игнорировать форму и качества Палмера. Сейчас он один из лучших игроков Премьер-лиги. Он даже может стать игроком года, возможно, получит «Золотую бутсу», и это в команде, которая испытывает трудности», — приводит слова Оуэна Gambling Zone.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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