Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: хотел бы, чтобы «Урал» остался в РПЛ, а Игнашевича с «Балтикой» жалко

Тарханов: хотел бы, чтобы «Урал» остался в РПЛ, а Игнашевича с «Балтикой» жалко
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Александр Тарханов хочет, чтобы «Урал» сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге. Он признался, что болеет за екатеринбургскую команду, так как ранее в ней работал.

«Что касается волевой победы «Урала» над «Балтикой», то такой выигрыш даёт мотивацию на другие матчи. У «Урала» будет важный матч с «Факелом» в Воронеже, потому что это будет битва за шесть очков и фанаты будут гнать хозяев вперёд. Если «Урал» выиграет, то уйдёт от зоны вылета и стыковых матчей.

Я хотел бы, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Я за них болею. Игнашевича с «Балтикой» жалко, но это футбол, поэтому кому-то надо вылетать. Я просто в «Балтике» не работал, а в «Урале» работал, поэтому переживаю за них», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Гончаренко на грани катастрофы. Как «Урал» докатился до зоны прямого вылета?
Гончаренко на грани катастрофы. Как «Урал» докатился до зоны прямого вылета?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android