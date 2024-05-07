Тарханов: хотел бы, чтобы «Урал» остался в РПЛ, а Игнашевича с «Балтикой» жалко

Известный российский тренер Александр Тарханов хочет, чтобы «Урал» сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге. Он признался, что болеет за екатеринбургскую команду, так как ранее в ней работал.

«Что касается волевой победы «Урала» над «Балтикой», то такой выигрыш даёт мотивацию на другие матчи. У «Урала» будет важный матч с «Факелом» в Воронеже, потому что это будет битва за шесть очков и фанаты будут гнать хозяев вперёд. Если «Урал» выиграет, то уйдёт от зоны вылета и стыковых матчей.

Я хотел бы, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Я за них болею. Игнашевича с «Балтикой» жалко, но это футбол, поэтому кому-то надо вылетать. Я просто в «Балтике» не работал, а в «Урале» работал, поэтому переживаю за них», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.