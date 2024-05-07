Чернов: «Ростов» уже не претендует на титулы, но хочется забраться повыше в таблице

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о поражении команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1) и обозначил цель команды на конец сезона.

«У нас было достаточное количество моментов в этом матче. Уже которую игру подряд мы много создаём, но мало забиваем. Всё же хороший знак, что есть шансы. Команда уже не претендует на титулы, но всё равно хочется забраться повыше в таблице. Когда есть возможность подняться, нужно бороться до конца», — приводит слова Чернова Metaratings.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Локомотивом» состоялся накануне, 6 мая. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Железнодорожники одержали минимальную победу со счётом 1:0. «Локомотив» вышел вперёд уже на пятой минуте встречи. С передачи Максима Глушенкова отличился полузащитник Антон Миранчук. После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.