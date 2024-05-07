Гасперини: от переноса игры с «Фиорентиной» «Аталанта» не получила никакого преимущества

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возможный перенос домашнего матча 29-го тура итальянской Серии с «Фиорентиной» на окончание сезона-2023/2024. Ранее наставник «Ромы» Даниэле Де России раскритиковал лигу, заявив о предоставлении для «Аталанты» этим самым преимущества в борьбе за место в зоне попадания в Лигу чемпионов.

«Мы, вероятно, сыграем с «Фиорентиной» в конце сезона. Мы на это надеемся, потому что это положительно скажется, если мы выйдем в финал (Лиги Европы). Нет нашей вины в этом переносе. «Аталанта» играет по три матча в неделю уже больше двух месяцев, мы были наказаны этой ситуацией. Мы бы хотели сыграть раньше, но это было невозможно. Тем более причина переноса матча с «Фиорентиной» была очень серьёзной, это не жёлтый код. Никакого преимущества мы не получили», — приводит слова Гасперини Eurosport.

Напомним, встреча между «Аталантой» и «Фиорентиной» должна была пройти 17 марта, однако из-за госпитализации генерального директора «Фиорентины» Джузеппе Бароне была перенесена на неопределённый срок. Президент Серии А Лоренцо Казини заявил, что матч, вероятнее всего, состоится после заключительного тура чемпионата.