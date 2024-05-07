Гранат — о Песьякове: вратарь, умеющий хорошо играть ногами, очень хорошо ценится

Бывший центральный защитник «Ростова» Владимир Гранат прокомментировал новость о том, что голкипер ростовчан Сергей Песьяков может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, ранее в СМИ появилась новость о том, что самарские «Крылья Советов» предложили Песьякову контракт по схеме 1+1.

«Возможный уход Песьякова в «Крылья Советов» — это клубные дела и, наверное, желание футболиста. Не уверен, что уход из «Ростова» связан с его ошибками после игры ногами. Тренер полностью доверяет Сергею в «Ростове» и требует игры ногами. Это их стиль. Мне кажется, что Песьякову ещё рано заканчивать карьеру. Тем более вратарь, который умеет хорошо играть ногами, как Песьяков, очень хорошо ценится», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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