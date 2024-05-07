Жерзино Ньямси: мне нужно приложить много усилий, чтобы зарекомендовать себя в России

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос, как бы он оценил свой переход в стан железнодорожников.

«Как оценил бы свой переход в «Локомотив»? Отлично. Для меня это хорошая возможность попробовать себя в абсолютно новых условиях, в новом чемпионате, в новом городе. Определённо, это вызов, мне нужно приложить много усилий, чтобы зарекомендовать себя здесь», — приводит слова Ньямси Legalbet.

Напомним, 27-летний футболист перешёл в «Локомотив» из французского «Страсбурга» минувшей зимой.

В нынешнем сезоне Ньямси принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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