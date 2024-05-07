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Батраков рассказал о реакции одноклубников на его дебют в первой команде «Локомотива»

Батраков рассказал о реакции одноклубников на его дебют в первой команде «Локомотива»
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18-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, как его одноклубники отреагировали на его дебют в основной команде железнодорожников, который состоялся в матча 22-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

«После моего дебюта за «Локомотив» в матче с «Краснодаром» никакого «посвята» или чего-то в этом роде не было, просто все ребята похвалили, поддержали, больше ничего. В целом я очень благодарен партнёрам по команде за то, что всячески помогают с адаптацией на взрослом уровне», — приводит слова Батракова Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Батраков принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

После 27 туров РПЛ «Локомотив» набрал 44 очка и занимает четвёртое место.

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