В «Хетафе» рассказали об интересе «Барселоны» к Мэйсону Гринвуду

Президент «Хетафе» Анхель Торрес высказался об информации, согласно которой европейские гранды проявляют интерес к нападающему команды Мэйсону Гринвуду.

«Если всё будет зависеть от парня и родителей, он останется у нас. «Манчестер Юнайтед», как кажется, хочет его продать, но я думаю, что он останется с нами. Из мадридского «Атлетико» о нём меня никто не спрашивал. У меня был разговор с Жоаном Лапортой (президент «Барселоны»), который и спросил о нём, когда бывал у меня. Я поговорил с ним и с Деку (спортивный директор «Барселоны») об игре парня, им она нравится», — приводит слова Торреса Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», которому принадлежат права на Гринвуда, установил цену за своего игрока в размере £ 30 млн.

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В нынешнем сезоне Гринвуд в составе «Хетафе», за который выступает на правах аренды, принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.