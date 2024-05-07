Суперкомпьютер спрогнозировал, что «Сочи» вылетит по итогам сезона-2023/2024 РПЛ

Обновлён прогноз на итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по версии суперкомпьютера от Opta. Так, «Сочи», замыкая турнирную таблицу чемпионата, неминуемо вылетит в Первую лигу, имея практически нулевые шансы на спасение путём попадания в зону переходных матчей (13-е и 14-е места).

Шансы «Сочи» на итоговое место в таблице РПЛ сезона-2023/2024:

14-е место — 0,8%;

15-е место — 4,1%.

16-е место — 95,1%.

Другим основным претендентом на прямой вылет по версии того же суперкомпьютера является калининградская «Балтика» — её шансы выросли до 53%. Среди других команд второй восьмёрки турнирной таблицы «Урал» и «Пари НН» имеют больше всех шансы на то, чтобы оказаться по итогам 30 туров в зоне переходных матчей — 47,8% и 44,1%, соответственно.