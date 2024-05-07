Экс-вратарь «Локомотива» Абаев: максимум команды в этом сезоне РПЛ — четвёртое место

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением по поводу того, как может сложиться финиш сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги для московской команды.

«Вклиниться в тройку лидеров РПЛ «Локомотиву» будет очень сложно. Командам из топ-три тоже нельзя терять очки. Кажется, что от «Локо» уже почти ничего не зависит, даже если он возьмёт все девять очков в концовке сезона. Думаю, что максимум «Локомотива» в этом сезоне — четвёртое место. Маловероятно, что займут третье, даже если кто-то из конкурентов неудачно сыграет», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.