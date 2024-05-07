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Анатолий Воробьёв предсказал, что «Динамо» станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ

Анатолий Воробьёв предсказал, что «Динамо» станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ
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Бывший вице-президент московского «Динамо» и экс генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв считает, что бело-голубые станут чемпионами по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«У меня есть несколько свидетелей, которые подтвердят, что я им сказал о чемпионстве «Динамо» перед весенним стартом», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Динамо» набрало 50 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем туре бело-голубые сыграют с калининградской «Балтикой». Этот матч состоится 11 мая и пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.

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