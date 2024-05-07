Источник: «Рубин» интересуется вратарём «Химок» Игорем Обуховым

«Рубин» в летнее трансферное окно будет рассматривать возможность усиления своей вратарской линии, сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

По информации источника, речи о возможном уходе основного голкипера казанской команды Юрия Дюпина не идёт. В «Рубине» рассматривают возможность приобретения вратаря «Химок» Игоря Обухова, при этом возможность трансфера голкипера казанцами с подмосковным клубом ещё не обсуждалась.

27-летний Игорь Обухов выступает за «Химки» с лета 2023 года, когда он перешёл из нижнекамского «Нефтехимика». В нынешнем сезоне голкипер провёл 21 матч во всех турнирах, пропустив столько же голов и записав на свой счёт девять «сухих» игр. Контракт игрока с подмосковным клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.