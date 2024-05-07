Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Рубин» интересуется вратарём «Химок» Игорем Обуховым

Источник: «Рубин» интересуется вратарём «Химок» Игорем Обуховым
Аудио-версия:
Комментарии

«Рубин» в летнее трансферное окно будет рассматривать возможность усиления своей вратарской линии, сообщает журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

По информации источника, речи о возможном уходе основного голкипера казанской команды Юрия Дюпина не идёт. В «Рубине» рассматривают возможность приобретения вратаря «Химок» Игоря Обухова, при этом возможность трансфера голкипера казанцами с подмосковным клубом ещё не обсуждалась.

27-летний Игорь Обухов выступает за «Химки» с лета 2023 года, когда он перешёл из нижнекамского «Нефтехимика». В нынешнем сезоне голкипер провёл 21 матч во всех турнирах, пропустив столько же голов и записав на свой счёт девять «сухих» игр. Контракт игрока с подмосковным клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

Материалы по теме
Защитник «Рубина» Рыбус: переговоры о продлении контракта пока не ведутся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android