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«Шериф» объявил имя нового главного тренера после ухода Романа Пилипчука

«Шериф» объявил имя нового главного тренера после ухода Романа Пилипчука
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Новым главным тренером тираспольского «Шерифа» стал украинский тренер Юрий Гуру, сообщает пресс-служба молдавской команды.

Отмечается, что 47-летний тренер подписал сегодня соглашение с молдавским клубом и приступит к работе в новой должности. Специалист в прошлом работал в украинских клубах «УкрАгроКом» и «Александрия».

Ранее «Шериф» объявил о расторжении контракта с экс-тренером московского «Спартака» Романом Пилипчуком. Отмечалось, что украинский специалист не сможет продолжать исполнять обязанности наставника команды из-за семейных обстоятельств.

На данный момент «Шериф» располагается на второй строчке молдавской Суперлиги. В Лиге Европы тираспольский клуб не смог выйти из группы, набрав лишь одно очко – во встрече с «Серветтом», которая закончилась вничью со счётом 1:1.

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