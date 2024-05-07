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«Есть небольшой страх». Анчелотти — об ответном матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»

«Есть небольшой страх». Анчелотти — об ответном матче полуфинала ЛЧ с «Баварией»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится завтра, 8 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодняшний день нужно просто прожить, это день перед финалом включает в себя все иллюзии мира. Огромная мотивация, хотя завтра может быть сложно (смеётся), ведь прямо перед матчем приходит беспокойство, небольшой страх. Мысль о том, что мы можем выйти в финал, очень мотивирует», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, матч «Реал» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:2.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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