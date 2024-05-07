В «Ростове» заявили, что Сергей Песьяков покинет команду

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил уход из команды по окончании нынешнего сезона вратаря Сергея Песьякова. Напомним, действующее соглашение голкипера с ростовчанами действует до лета 2024 года.

«С Сергеем Песьяковым была достигнута договорённость, пожали руки. Ему нужно было подъехать в офис и подписать согласованный контракт, на который он дал добро. Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну поменялись – и поменялись.

Будем ли предлагать ему новый контракт? Нет. До конца контракта осталось чуть-чуть. Поблагодарим его за годы, проведённые в «Ростове», и пожелаем удачи», — приводит слова Рыскина «РИА Новости Спорт».

Напомним, в текущем сезоне 35-летний Песьяков за «Ростов» провёл 24 матча в чемпионате страны (34 пропущенных гола, шесть матчей «на ноль») и два в Кубке страны. Всего в составе «Ростова» Песьяков с лета 2017 года отыграл 181 матч (232 пропущенных гола, 50 матчей «на ноль»). Ранее в своей профессиональной карьере Сергей выступал за такие команды, как «Анжи», «Томь», «Спартак» и «Шинник». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в € 600 тыс.