«ПСЖ» — «Боруссия» Д: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала ЛЧ начнётся в 22:00

Сегодня, 7 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии 1/4 финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в 1/4 финала текущего розыгрыша турнира.

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