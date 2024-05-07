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Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«ПСЖ» — «Боруссия» Д: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала ЛЧ начнётся в 22:00

«ПСЖ» — «Боруссия» Д: текстовая онлайн-трансляция матча полуфинала ЛЧ начнётся в 22:00
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Сегодня, 7 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии 1/4 финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в 1/4 финала текущего розыгрыша турнира.

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