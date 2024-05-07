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Карвахаль: наш тренер боится всё больше и больше перед матчем с «Баварией»

Карвахаль: наш тренер боится всё больше и больше перед матчем с «Баварией»
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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал слова главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, сказавшего в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией», что испытывает «небольшой страх». Встреча состоится завтра, 8 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мистер боится всё больше и больше! Ничего, это нормально, ведь один матч отделяет нас от финала, и мы столкнулись с сильным соперником. Я с нетерпением жду сегодняшнего вечера, чтобы после ужина с товарищами по команде посмотреть другой полуфинал.

Я живу прекрасными моментами, которые хочу вспоминать, когда всё закончится. Не думаю о страхе, а просто сосредотачиваюсь на футбольном матче, не трачу энергию на нервы», — приводит слова Карвахаля AS.

Напомним, матч «Реал» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:2.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:

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