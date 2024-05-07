Александр Тарханов назвал главные причины плохой игры ЦСКА

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о качестве игры московского ЦСКА в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Главные проблемы ЦСКА — это реализация и оборона. Вроде бы всё хорошо, армейцы очень много создают и играют нормально. Но не реализуют свои моменты и часто пропускают. Сложно понять, почему ЦСКА часто пропускает в концовках матчей. Федотов, наверное, знает, из-за чего это происходит.

Армейцам, чтобы исправить ситуацию в команде, нужно забивать и не пропускать. Футбол — это игра с воротами, поэтому нужно уметь забивать. ЦСКА имеет колоссальное преимущество, поэтому им надо пользоваться, забивать и выигрывать матчи», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ЦСКА в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги упустил победу над казанским «Рубином, пропустив на 90+2-й минуте. На данный момент московская команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.