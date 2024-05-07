Тарханов: Заболотному надо оставаться в ЦСКА ещё на один год, он будет хорошим подспорьем

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о нападающем московского ЦСКА Антоне Заболотном, у которого грядущим летом заканчивается контракт с армейцами.

«Я считаю, что Антону Заболотному надо остаться в ЦСКА ещё на один год, он забивает и, когда выходит на поле, команда прибавляет в игре. Пока рано говорить, но Чалов летом может уехать в Европу, если его возьмут и у него будет желание. Сейчас везде проблемы с нападающими, сложно найти хорошего форварда, поэтому Антон будет хорошим подспорьем для ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Заболотный принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: