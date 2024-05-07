«Что значит списали со счетов?» Член совета директоров «Локомотива» — о ситуации с Дзюбой

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов отреагировал на слова Леонида Гольдмана, являющегося представителем нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы, о том, что 35-летнего футболиста «списали со счетов» в московском клубе.

«Что значит списали со счетов? Дзюба же в клубе, правильно? Работает, тренируется. Находится в запасе, но выходит иногда. Это футбольная жизнь. Что это такое? Списали или не списали… Ёлки‑палки. Футболист бывает в форме, а бывает не в форме. У тренера свои бзики есть, взгляды.

Футболист не может играть всю жизнь. Дзюба прекрасно провёл карьеру. Я не говорю, что он её закончил. Но надо говорить то, что есть на самом деле. Я думаю, надо просто перетерпеть и всё. С ним же никто контракт не прерывал. Контракт действует ещё. Надо работать и играть. Тем более опытный человек, ну что за детский сад? Списали со счетов — это когда уже завтра с ним расторгнут контракт, и все это знают. А пока у него есть контракт, он должен работать и играть, — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» из «Адана Демирспор» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,8 млн. Ранее нападающий также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит».

После 27 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги в активе московского «Локомотива» 44 набранных очка. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит» с 51 очком.

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