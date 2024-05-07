Игорь Федотов высказался о неназначенном пенальти на Чернове в матче «Пари НН» — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением об эпизоде с неназначенном пенальти на защитнике «Спартака» Никите Чернове, произошедшем в матче 27-го тура чемпионата России с «Пари НН» (1:1).

«Шадыханов тоже понравился, и тоже непростая игра. Были падения, толчки, наступы, но арбитр выдержал планку. Только на 27-й минуте не показал жёлтую игроку «Спартака» за грубую игру.

Что касается момента с Черновым, пускай он думает, что это пенальти. Но это нормальное игровое столкновение. Таких пенальти можно ставить сколько угодно — вся игра будет состоять из 11-метровых. Оба футболиста двигались к мячу. Да, игрок «Пари НН» попал в Чернова плечом — и что в этом такого? Никакого умысла в действиях футболиста «Нижнего» не было. VAR в лице Казарцева правильно сделал, что не полез — это не повод для вмешательства. И сам Шадыханов правильно не остановил игру, хотя Чернов ещё две минуты лежал в штрафной. Что теперь, каждый раз прерывать матч, когда футболистам больно? Арбитр не врач, но если он не видит нарушения, то для чего останавливать игру?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: