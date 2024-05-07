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Сенников: Дзюба вряд ли останется в «Локомотиве», но в РПЛ может и дальше играть

Сенников: Дзюба вряд ли останется в «Локомотиве», но в РПЛ может и дальше играть
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о ситуации с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой, которого, по мнению его представителя Леонида Гольдмана, «списали со счетов» в московском клубе.

«Так как Дзюба не выходит на поле, он не может выполнить условия для продления контракта. Но надо учитывать, что ему давали шанс. Начиная с первого тура весной, он вышел в основном составе. Не смог себя проявить с соперниками, поэтому Галактионов стал играть с Сулеймановым или вообще без нападающих с Глушенковым. Скорость движения и физическое состояние игроков тогда было важнее.

Но неправильно списывать Дзюбу. Даже если у него неоптимальная форма, он мог бы помочь команде в каких-то матчах. Он амбициозный игрок. Возможно, возник конфликт между ним и тренером. Но Галактионов действовал объективно, исходя из матчей, которые я видел. Играли те, кто был лучше на данный момент. Артём же не прошёл всю предсезонную подготовку. Чтобы соревноваться с молодыми, нужно быть в отличной форме. Мы не видели того Дзюбу, который был осенью. Хоть и не забивал много, но хорошо играл тогда.

Мне кажется, «Локомотив» будет искать нового нападающего. Клубу нужен кто-то похожий на Даку или Голенкова. Дзюба может и дальше играть в РПЛ, но в «Локомотиве» вряд ли останется. У него есть характер. Ему надо попасть в команду, где будут играть через него», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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