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Игорь Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Рубин»

Игорь Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Рубин»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и казанским «Рубином». Напомним, встреча, прошедшая вчера, 6 матча, завершилась ничейным результатом со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Рожков – 42'     1:1 Файзуллаев – 45+2'     2:1 Чалов – 74'     2:2 Даку – 90+3'    

«Первый момент — отмена гола. Правильное решение приняла бригада. Для Безбородова этот эпизод мог быть закрытым. Хороший обзор был у ассистента, и он увидел, что игрок «Рубина» выставил руки в сторону и от них мяч отлетел сначала в голову защитника, а потом в ворота.

На 65-й минуте Безбородов неправильно показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру. Думаю, это не его решение, а резервного. Но тот перестарался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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