Игорь Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Рубин»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и казанским «Рубином». Напомним, встреча, прошедшая вчера, 6 матча, завершилась ничейным результатом со счётом 2:2.

«Первый момент — отмена гола. Правильное решение приняла бригада. Для Безбородова этот эпизод мог быть закрытым. Хороший обзор был у ассистента, и он увидел, что игрок «Рубина» выставил руки в сторону и от них мяч отлетел сначала в голову защитника, а потом в ворота.

На 65-й минуте Безбородов неправильно показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру. Думаю, это не его решение, а резервного. Но тот перестарался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.