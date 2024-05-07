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Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Факел» — «Зенит»

Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Факел» — «Зенит»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 27-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Начнём с отменённого гола Клаудиньо на 89-й минуте и почему это «вне игры». Вендел, находясь за линией офсайда, повлиял на защитника своими действиями. Вот и всё. И ничего с этим не сделаешь. После гола Клаудиньо снял футболку и получил жёлтую, но её не отменили, потому что это неспортивное поведение. Всё по делу, и вопросов никаких нет.

Также всё по делу в моменте с 11-метровым за руку Алипа. Этот эпизод надо смотреть в динамике, потому что игрок «Зенита» не только отставил руку, но и выдвинул её вперёд и стал убирать уже после контакта с мячом. Сухой назначил 11-метровый после просмотра повтора, однако здесь оценка не снижается, потому что из-за скопления игроков арбитр не мог увидеть нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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