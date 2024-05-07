Игорь Федотов разобрал момент с голом «Локомотива» в ворота «Ростова» после свистка

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с голом «Локомотива» в ворота «Ростова» после свистка, который произошёл на 57-й минуте очного матча команд в 27-м туре РПЛ (1:0).

«На 57-й минуте случился самый обсуждаемый момент. Кукуян и первый ассистент допустили методическую ошибку. Нужно было эпизод с офсайдом доигрывать до конца. Неважно, забил «Локомотив» гол или нет. Тем более Сулейманов забил сильно после свистка, когда игроки «Ростова» остановились. Так что нельзя говорить, что судьи отняли гол. Теперь о «вне игры» в первой фазе. VAR не мог просматривать этот эпизод, потому что ассистент принял решение об офсайде. По картинке сложно сказать, кто был ближе к воротам. Вдобавок футболист «Ростова» сыграл в мяч, и никто на него не влиял. В любом случае Кукуяну стоило дождаться окончания эпизода и не спешить со свистком, хоть ассистент и поднял флаг. На 70% эта ситуация висит на главном арбитре», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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