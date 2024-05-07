Педро признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Нападающий «Зенита» Педро признан лучшим игроком команды по итогам апреля по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Отметим, что за предыдущий месяц футболист провёл в составе «Зенита» семь матчей в РПЛ и в Кубке России, забив в них три гола, включая два мяча в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).

Напомним, 18-летний Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 9 млн. По итогам 27 сыгранных туров в чемпионате России «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице, на его счету 51 очко. «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте.