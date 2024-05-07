Дисквалифицированный за допинг Поль Погба снялся в комедийном фильме — Le Parisien

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба снялся в комедийном фильме «4 нуля». Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, в этом фильме французский футболист сыграл тренера, который обучает молодых игроков.

Планируется, что данная кинокартина выйдет в прокат 9 апреля 2025 года. Подчёркивается, что актёрский состав фильма также включает в себя экс-игрока «Монако» Ролана Курбиса и бывшего футболиста «Осера» Ги Ру.

Напомним, в августе минувшего года Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении полузащитника на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

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