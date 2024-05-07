Разборки Дзюбы и «Локомотива», Кучеров — претендент на «Харт Трофи». Главное к вечеру
Отношения нападающего Артёма Дзюбы и «Локомотива» накалены в преддверии завершения контракта, Никита Кучеров в тройке претендентов на «Харт Трофи», а Мирра Андреева вылетела в первом раунде турнира в Риме. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 мая.
Футбол
- Представитель Дзюбы: в «Локо» ожидали увидеть токсичность Артёма после решения списать его
- Чемпионская гонка РПЛ: календарь матчей «Зенита», «Краснодара» и «Динамо»
- Моуринью хочет вернуться в «Юнайтед» — Manchester Evening News
Хоккей
- Никита Кучеров вошёл в тройку претендентов на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
- Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Светлаков подписал контракт с «Трактором»
- Агент Шипачёва отреагировал на слухи о новом контракте игрока с «Ак Барсом»
Теннис
- Агент Потаповой: миллион долларов, вложенный в Настю, она отбила лишь в прошлом году
- Мирра Андреева уступила Бадосе в первом раунде турнира WTA-1000 в Риме
- Эрика Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос» после снятия Викмайер
Материалы по теме
Бокс/ММА
- Тренер из Дагестана избил ногами ребёнка из-за поражения
- Умар Нурмагомедов потерял позиции в новом рейтинге UFC, Чимаев и Альдо — улучшили
Материалы по теме
Баскетбол
- Энтони Эдвардс во время игры с «Денвером» повторил легендарное движение Майкла Джордана
- Вембаньяма стал шестым игроком в истории, который единогласно был признан новичком года
Материалы по теме
Авто
- Жена Эдриана Ньюи обратилась к «Ред Булл» из-за ухода мужа из команды
- Названы возможные сроки ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл»
Волейбол
- «Чаще всего был послан». Тренер «Белогорья» Волков рассказал об отношениях с Алекно
- Александр Кошкин стал новым главным тренером ЖВК «Динамо» Москва
Комментарии