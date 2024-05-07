Разборки Дзюбы и «Локомотива», Кучеров — претендент на «Харт Трофи». Главное к вечеру

Отношения нападающего Артёма Дзюбы и «Локомотива» накалены в преддверии завершения контракта, Никита Кучеров в тройке претендентов на «Харт Трофи», а Мирра Андреева вылетела в первом раунде турнира в Риме. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 7 мая.

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