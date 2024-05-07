«Это уже тенденция и проблема». Игорь Федотов — о решении судьи матча в Оренбурге

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 27-го тура РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Кукуляк как обычно. Бегает, несётся, правильно передвигается, занимает правильные позиции. Но не разбирается в простых эпизодах — это уже тенденция и проблема. В данном случае речь о неназначенном 11-метровом ударе. Кукуляк находился в рекомендованной, открытой позиции. Видно, что рука оставлена в сторону — следовало назначить 11-метровый. После вмешательства VAR арбитр исправился и поменял решение. Но оценка снижается, так как позиция была открытой и Кукуляк должен был назначать пенальти самостоятельно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.