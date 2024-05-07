«Их проблемы». Квеквескири — об игре «Зенита» на удержание

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«За счёт веры в себя. Мы боролись, играли до конца и не сдавались. Да, допускали ошибки. Но этого сложно избежать. Не лучшим образом сыграли при пропущенном голе. В переходных фазах действовали не идеально. Конечно, таких вещей должно быть меньше. Однако когда против тебя играет команда высокого уровня – она всегда может наказать. Сегодня мы были одним целым. Спасибо всем ребятам. Мы заслужили эту ничью», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, вчера, 6 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались воронежский «Факел» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

После 27 туров чемпионата России «Факел» набрал 28 очков и занимает 13-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.