Экс-игрок «Атлетико» Диего Коста спас около 100 человек от наводнения — Cadena Ser

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Челси» Диего Коста вместе с друзьями спас около 100 человек от наводнения, произошедшего на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, возвращаясь домой после тренировки, Коста обнаружил группу людей, которым требовалась помощь из-за природного бедствия. Нападающий оказал этим людям поддержку, предоставив в их распоряжение личный гидроцикл. Кроме того, Коста позвал четверых друзей, обладающих водными транспортными средствами. Подчёркивается, что необходимая помощь была оказано около 100 людям.

Напомним, на текущий момент 35-летний футболист является игроком бразильского «Гремио».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: