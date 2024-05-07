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«Рома» намерена купить у «Ювентуса» Филипа Костича — Calciomercato

«Рома» намерена купить у «Ювентуса» Филипа Костича — Calciomercato
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«Рома» направила в адрес «Ювентуса» трансферный запрос по вингеру туринской команды Филипу Костичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, в летнее трансферное окно по инициативе главного тренера команды Даниэле Де Росси римляне намерены заняться усилением линии нападения, на фоне чего в их поле зрения попал Филип Костич, выступающий за «Ювентус». Отмечается, что футболист хочет покинуть туринский клуб после окончания нынешнего сезона, а сумма возможного трансфера сербского игрока в «Рому» может составить порядка € 10-11 млн с зарплатой Костича в размере € 2,5 млн в год.

Напомним, 31-летний Филип Костич является игроком «Ювентуса» с августа 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 9 млн. В нынешнем сезоне Костич принял участие в 28 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт четыре результативные передачи.

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