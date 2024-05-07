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Игорь Федотов оценил работу судьи в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Игорь Федотов оценил работу судьи в матче «Краснодар» — «Ахмат»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Виталия Мешкова, являвшегося главным судьёй минувшего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 46'    

«Мешков мало судит, но здесь отработал нормально. И движение хорошее, несмотря на затейпированные ноги. Но на 66-й минуте он не показал жёлтую игроку «Ахмата» за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 50 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на одно очко. После аналогичного количества матчей чемпионата России «Ахмат» заработал 32 очка и располагается на 10-й строчке.

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