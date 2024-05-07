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Игорь Федотов объяснил, почему судьи не отменили гол Миранчука в матче с «Ростовом»

Игорь Федотов объяснил, почему судьи не отменили гол Миранчука в матче с «Ростовом»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный рефери матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (1:0) Павел Кукуян и судьи VAR не отменили гол полузащитника железнодорожников Антона Миранчука, забитый им на пятой минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Миранчук – 5'    

«На пятой минуте «Локомотив» забил гол. Согласен с Кукуяном и VAR, который не стал вмешиваться. Миранчук прокинул мяч вправо и начал движение в его сторону. Игрок «Ростова», не пытаясь добраться до мяча, сделал движение в соперника. И Миранчук, чтобы не врезаться в него, выставил руки в сторону. Да, был контакт в районе лица и плеча, но это просто оттирание руками без амплитуды. От игроков «Ростова» даже никакой реакции не было — проиграл позицию, продавили, всё нормально. Кукуян в дальнейшем выдержал высокую планку единоборств, так что вопросов быть не может», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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