«Футбол команды чуть-чуть изменился». Кучаев — о переменах в игре «Пари НН» при Иличе

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев ответил на вопрос о том, что изменилось в игре нижегородской команды после назначения на пост главного тренера Саши Илича.

«Пока прошло только два дня, это слишком маленький срок, чтобы о чем-то говорить. Он внес несколько изменений, но не буду вдаваться в подробности. Всякие изменения: и бытовые, и игровые. Футбол команды чуть-чуть изменился», — приводит слова Кучаева «РБ Спорт».

Напомним, 4 мая, 46-летний Саша Илич подписал контракт «Пари Нижний Новгород» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана. Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

Накануне, 5 мая, состоялся матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН». Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, после 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали победу со счётом 2:0.