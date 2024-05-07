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Александр Тарханов: судьба чемпионства будет решаться в матче «Краснодар» — «Динамо»

Александр Тарханов: судьба чемпионства будет решаться в матче «Краснодар» — «Динамо»
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что судьба чемпионства будет решаться в матче «Краснодар» — «Динамо». Естественно, «Зенит» такого шанса не упустит. Что касается матча «Факел» — «Зенит», то такие игры бывают. Сейчас есть хорошие шансы на чемпионство у «Динамо», «Краснодара» и «Зенита». Эти три команды будут бороться за чемпионство до конца», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч 30-го тура «Краснодар» — «Динамо» состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

После 27 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», набравший 51 очко.

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