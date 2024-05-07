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«Бавария» больше не рассматривает тен Хага в качестве нового тренера команды — Bild

Руководство «Баварии» отказалось от кандидатуры нидерландского специалиста Эрика тен Хага, на текущий момент возглавляющего «Манчестер Юнайтед», в качестве нового тренера мюнхенского клуба. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, боссы «Баварии» отдают своё предпочтение экс-наставнику мюнхенского клуба Ханс-Дитеру Флику, к которому они сохранили хорошее отношение.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что тен Хаг является одним из трёх специалистов, рассматривающихся «Баварией». Сообщалось, что велика вероятность того, что по окончании нынешнего сезона нидерландский специалист будет уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.

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