«Накажем виновных». Сборная Англии обсудила проблему расизма с полицией перед Евро-2024

Главный констебль полиции Великобритании Марк Робертс рассказал, что их структура проинформировала игроков сборной Англии о потенциальной угрозе проявления расизма в социальных сетях во время проведения чемпионата Европы 2024 года.

«Мы объяснили [игрокам], что мы здесь для того, чтобы поддержать их. Мы дали им несколько советов о том, как они могут защитить себя, взаимодействуя с собственными аккаунтами.

Если люди действительно будут вести себя подобным образом, мы будем разбираться с этим и, по возможности, возбуждать уголовные дела. Действительно удручает видеть, какие оскорбления причиняются нашим футболистам, в частности чернокожим игрокам. Именно поэтому мы проделали большую работу с компаниями, которым принадлежат социальные сети.

Раньше им требовалось более шести месяцев, чтобы сообщить нам необходимые детали [о нарушителях]. Сейчас ситуация намного позитивнее, и мы получаем от них хорошую поддержку. Теперь можно урегулировать этот вопрос за несколько дней. Это значит, что можем преследовать людей в судебном порядке», — приводит слова Робертса BBC.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года будет проходить в период с 14 июня по 14 июля.

Евро-2024: итоговый список команд: