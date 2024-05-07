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«Накажем виновных». Сборная Англии обсудила проблему расизма с полицией перед Евро-2024

«Накажем виновных». Сборная Англии обсудила проблему расизма с полицией перед Евро-2024
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Главный констебль полиции Великобритании Марк Робертс рассказал, что их структура проинформировала игроков сборной Англии о потенциальной угрозе проявления расизма в социальных сетях во время проведения чемпионата Европы 2024 года.

«Мы объяснили [игрокам], что мы здесь для того, чтобы поддержать их. Мы дали им несколько советов о том, как они могут защитить себя, взаимодействуя с собственными аккаунтами.

Если люди действительно будут вести себя подобным образом, мы будем разбираться с этим и, по возможности, возбуждать уголовные дела. Действительно удручает видеть, какие оскорбления причиняются нашим футболистам, в частности чернокожим игрокам. Именно поэтому мы проделали большую работу с компаниями, которым принадлежат социальные сети.

Раньше им требовалось более шести месяцев, чтобы сообщить нам необходимые детали [о нарушителях]. Сейчас ситуация намного позитивнее, и мы получаем от них хорошую поддержку. Теперь можно урегулировать этот вопрос за несколько дней. Это значит, что можем преследовать людей в судебном порядке», — приводит слова Робертса BBC.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года будет проходить в период с 14 июня по 14 июля.

Евро-2024: итоговый список команд:

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