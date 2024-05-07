Игорь Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Сочи»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Сочи».
МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53' 1:1 Гуарирапа – 83' 2:1 Бителло – 85' 2:2 Сааведра – 90' 3:2 Нгамалё – 90+5'
«Сложная игра досталась Чистякову, но он справился. Управлял игрой и в целом понравился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» «Динамо» одержало победу со счётом 3:2. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. Таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 51 очко.
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