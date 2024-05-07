Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Сочи»

Игорь Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Сочи»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Сочи».

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

«Сложная игра досталась Чистякову, но он справился. Управлял игрой и в целом понравился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» «Динамо» одержало победу со счётом 3:2. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. Таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 51 очко.

Материалы по теме
Игорь Федотов разобрал момент с голом «Локомотива» в ворота «Ростова» после свистка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android