Игорь Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Сочи»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Сочи».

«Сложная игра досталась Чистякову, но он справился. Управлял игрой и в целом понравился», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» «Динамо» одержало победу со счётом 3:2. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. Таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 51 очко.