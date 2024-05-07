Гендиректор «Пари НН» рассказал, что Сашу Илича клубу порекомендовал Владимир Ивич

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, в каком состоянии команду принял новый главный тренер нижегородцев Саша Илич.

«Команда борется за место в РПЛ, ничья со «Спартаком» — важный результат. Илич понимает, что требуется другое качество игры. Будет идти перезагрузка команды. Осложняет ситуацию то, что у нас большое количество травмированных футболистов. Мы переживаем непростой период в плане наличия боевых единиц внутри команды. Тренер прекрасно понимает ограниченность ресурсов.

Ещё несколько месяцев назад, когда было всё благополучно и команда набирала очки, клуб занялся тем, что сформировал себе стратегию, в которой был план «А», ему соответствовал Юран, и план «Б». Илич был у нас в шорт‑листе. Мы быстро с ним связались, и он принял наше предложение. Безусловно, у нас в списке были и российские тренеры. Мы осознали, что Илич может прийти и перезагрузить физически и психологически команду. Также сработала рекомендация экс‑тренера «Краснодара» Владимира Ивича», — сказал Мелик-Гусейнов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 4 мая 46-летний Саша Илич подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана. Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.