«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о назначении Гарета Саутгейта — Санти Ауна

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в вопросе смены действующего наставника манкунианцев Эрика тен Хага, сообщает журналист FootMercato Санти Ауна.

По сведениям источника, манчестерский клуб не станет продолжать сотрудничество с тен Хагом после окончания этого сезона и считает наиболее подходящим кандидатом на его замену именно Саутгейта. Отмечается, что клуб ведёт переговоры со специалистом и уже в ближайшие недели представители «Манчестер Юнайтед» могут договориться с тренером, после чего официальное объявят о его назначении после окончания Евро-2024, где национальной команде под руководством Саутгейта предстоит выступить. 53-летний специалист возглавляет взрослую сборную Англии с 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Юнайтед» убеждены в том, что главный тренер команды Эрик тен Хаг будет отправлен в отставку после нынешнего сезона. По сообщениям некоторых СМИ, главным кандидатом на пост наставника манкунианцев считается Томас Тухель.

После 35 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 54 очка и на текущий момент занимают восьмое место.