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Форвард «Оренбурга» Воробьёв: наша проблема — реализация

Форвард «Оренбурга» Воробьёв: наша проблема — реализация
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос об основных недостатках в игре своей команды в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Все футболисты «Оренбурга» с характером. Все всё понимают. С божьей помощью мы добьёмся своей цели. Сейчас наша проблема – реализация. У меня также, пока ногами не могу забивать, только головой. Главное, чтобы в предстоящем туре команда победила. Связка с Гогличидзе? Мы давно знаем друг друга», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что «Оренбург» выиграл четыре из последних пяти домашних матчей в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда забивает в 11 матчах подряд в Оренбурге. После 27 туров чемпионата клуб набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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