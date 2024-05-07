Беллингем — фаворит на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal, Месси вошёл в двадцатку
Goal, являющийся одним из крупнейших в мире новостных сайтов, посвящённых футболу, составил рейтинг из 20 претендентов на получение награды лучшему футболисту 2024 года — «Золотой мяч».
Согласно мнению данного интернет-ресурса, больше всего шансов выиграть «Золотой мяч» у атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. На второй строчке расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замыкает форвард «Баварии» Гарри Кейн.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид).
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
- Гарри Кейн («Бавария»).
- Винисиус Жуниор («Реал»).
- Филип Фоден («Манчестер Сити»).
- Флориан Вирц («Байер»).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Родри («Манчестер Сити»).
- Тони Кроос («Реал»).
- Букайо Сака («Арсенал»).
- Родриго Гоэс («Реал»).
- Антонио Рюдигер («Реал»).
- Деклан Райс («Арсенал»).
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
- Антуан Гризманн («Атлетико»).
- Лионель Месси («Интер Майами»).
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
- Мохамед Салах («Ливерпуль»).
- Жереми Фримпонг («Байер»).
- Лаутаро Мартинес («Интер»).
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