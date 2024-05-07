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Беллингем — фаворит на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal, Месси вошёл в двадцатку

Goal, являющийся одним из крупнейших в мире новостных сайтов, посвящённых футболу, составил рейтинг из 20 претендентов на получение награды лучшему футболисту 2024 года — «Золотой мяч».

Согласно мнению данного интернет-ресурса, больше всего шансов выиграть «Золотой мяч» у атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. На второй строчке расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Тройку лидеров замыкает форвард «Баварии» Гарри Кейн.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид). Килиан Мбаппе («ПСЖ»). Гарри Кейн («Бавария»). Винисиус Жуниор («Реал»). Филип Фоден («Манчестер Сити»). Флориан Вирц («Байер»). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Родри («Манчестер Сити»). Тони Кроос («Реал»). Букайо Сака («Арсенал»). Родриго Гоэс («Реал»). Антонио Рюдигер («Реал»). Деклан Райс («Арсенал»). Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»). Антуан Гризманн («Атлетико»). Лионель Месси («Интер Майами»). Бернарду Силва («Манчестер Сити»). Мохамед Салах («Ливерпуль»). Жереми Фримпонг («Байер»). Лаутаро Мартинес («Интер»).

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