Бывший игрок «Реала» станет новым спортивным директором «Аль-Насра» — Relevo

Фернандо Йерро, бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании, в ближайшее время будет назначен на пост спортивного директора клуба «Аль-Наср», сообщает Relevo.

Согласно данным источника, в ближайшие дни клуб объявит о назначении Йерро. Отмечается, что специалист прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд несколько дней назад для того, чтобы подписать трудовое соглашение с клубом. Так, в функции Йерро будет входить курирование подписания новых игроков.

Ранее на аналогичной должности 56-летний специалист работал в Королевской испанской футбольной федерации, в «Малаге», а также в мексиканской «Гвадалахаре». Также Фернандо Йерро на протяжении карьеры был ассистентом в мадридском «Реале», тренировал «Реал Овьедо», а также руководил сборной Испании на ЧМ-2018.

Напомним, после 30-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Наср», за который, в частности, выступает бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, находится на второй строчке турнирной таблицы, набрав 74 очка.