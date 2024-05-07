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Игорь Федотов: судья Иванов катится по нисходящей. Что мешало дать пенальти — загадка

Игорь Федотов: судья Иванов катится по нисходящей. Что мешало дать пенальти — загадка
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Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и калининградской «Балтикой» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'     1:1 Каштанов – 19'     2:1 Ионов – 90+5'    

«Иванов катится по нисходящей. На 15-й минуте занял хорошую, открытую позицию, увидел фол по неосторожности от игрока «Балтики» и продолжил игру. VAR в лице Карасёва вмешался, и был назначен 11-метровый. А что мешало Иванову самостоятельно дать пенальти — вопрос и загадка.

На 82-й минуте Иванов не показал жёлтую Бегичу за демонстративное проявление несогласия в адрес второго ассистента. Один не видел, второй проглотил. Так дело не пойдёт, за это надо показывать жёлтые», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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