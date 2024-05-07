Игорь Федотов: судья Иванов катится по нисходящей. Что мешало дать пенальти — загадка

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и калининградской «Балтикой» (2:1).

«Иванов катится по нисходящей. На 15-й минуте занял хорошую, открытую позицию, увидел фол по неосторожности от игрока «Балтики» и продолжил игру. VAR в лице Карасёва вмешался, и был назначен 11-метровый. А что мешало Иванову самостоятельно дать пенальти — вопрос и загадка.

На 82-й минуте Иванов не показал жёлтую Бегичу за демонстративное проявление несогласия в адрес второго ассистента. Один не видел, второй проглотил. Так дело не пойдёт, за это надо показывать жёлтые», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.