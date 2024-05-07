Даниэль Карвахаль: почему бы нам не выиграть 15-й Кубок Лиги чемпионов?

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос, не могут ли эмоции от победы в испанской Примере помешать «сливочным» в борьбе за трофей Лиги чемпионов.

«Логично, что есть чувство наслаждения, ведь мы проводим отличный год, потерпев всего два поражения. Однако то, что мы переживаем сейчас, вызывает большие надежды, поскольку мы находимся в двух матчах от того, чтобы снова поднять Кубок Лиги чемпионов. Когда мы выходим на улицу, все мадридцы поздравляют нас с сезоном и подбадривают двигаться дальше. Мы мечтаем выиграть 15-й трофей [Лиги чемпионов], почему бы и нет?» — приводит слова Карвахаля AS.

Напомним, завтра, 8 мая, мадридский клуб сыграет с «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счётом 2:2.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: