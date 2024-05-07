Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэль Карвахаль: почему бы нам не выиграть 15-й Кубок Лиги чемпионов?

Даниэль Карвахаль: почему бы нам не выиграть 15-й Кубок Лиги чемпионов?
Аудио-версия:
Комментарии

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос, не могут ли эмоции от победы в испанской Примере помешать «сливочным» в борьбе за трофей Лиги чемпионов.

«Логично, что есть чувство наслаждения, ведь мы проводим отличный год, потерпев всего два поражения. Однако то, что мы переживаем сейчас, вызывает большие надежды, поскольку мы находимся в двух матчах от того, чтобы снова поднять Кубок Лиги чемпионов. Когда мы выходим на улицу, все мадридцы поздравляют нас с сезоном и подбадривают двигаться дальше. Мы мечтаем выиграть 15-й трофей [Лиги чемпионов], почему бы и нет?» — приводит слова Карвахаля AS.

Напомним, завтра, 8 мая, мадридский клуб сыграет с «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счётом 2:2.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Карвахаль: наш тренер боится всё больше и больше перед матчем с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android