«Боруссия» Д впервые в истории забила «ПСЖ» в Париже в ЛЧ

В эти минуты идёт ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато из Италии. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забитый на 50-й минуте мяч защитника «Боруссии» Матса Хуммельса стал для дортмундской команды первым голом, забитым на выезде в противостояниях с «ПСЖ». Ранее команды дважды встречались в Париже в рамках Лиги чемпионов, однако оба матча парижане доводили до сухих побед.

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии 1/4 финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в 1/4 финала текущего розыгрыша турнира.