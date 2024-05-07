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«Челси» признал Коула Палмера лучшим игроком сезона

«Челси» признал Коула Палмера лучшим игроком сезона
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Лондонский «Челси» признал полузащитника Коула Палмера лучшим игроком команды в сезоне-2023/2024, сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Палмер принял участие в составе «Челси» в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 13 результативными передачами. Игрок стал третьим молодым футболистом в истории английской Премьер-Лиги, забившим больше 20 мячей за сезон.

Коул Палмер выступает за «Челси» с осени 2023 года, когда он перешёл из «Манчестер Сити». Трансфер игрока обошёлся лондонцам в € 47 млн. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Палмера составляет € 55 млн.

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